А долг и ныне там

ПАО «Пермэнергосбыт» (ПЭСК) обнародовало очередной ежемесячный список должников за электроэнергию среди потребителей трех сегментов: промпредприятия и территориальные сетевые организации (ТСО), бюджетные организации, организации сферы ЖКХ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За последние три месяца задолженность по этим категориям потребителей имеет тенденцию к сокращению. С 1 мая до 1 июля она снизилась на 120 млн рублей – с 3,425 до 3,291 млрд рублей.

В сегменте промпредприятий и ТСО «желтую майку лидера» среди должников в мае – июле последовательно примерили ОАО «Нытва», ОАО «Александровский машзавод» (АМЗ) и ООО «Сервисный центр «КОНТАКТ». Из всей троицы сумму задолженности сокращает лишь ОАО «Нытва». Так, если на 1 мая долг предприятия перед ПАО «Пермэнергосбыт» составлял 55,68 млн рублей.

Другие два должника-лидера, АМЗ и «КОНТАКТ», не в силах продемонстрировать столь же позитивную динамику погашения долгов. АМЗ привычно нарастил свою «кредиторку» перед энергетиками с 45 до 48 млн рублей, а «КОНТАКТ»– с 49 до 52 млн рублей. Более 90% задолженности носит просроченный характер, то есть она образована более месяца назад. «Если с «Нытвой» или «Пермским свинокомплексом» мы ведем диалог и готовы пойти навстречу, то с «КОНТАКТом» и АМЗ давно уже беседуем только посредством судебных инстанций и отключений энергоснабжения. Эти граждане стабильно нарушают договоренности о выплате долга, и нет никакого смысла работать с ними в ином формате», – говорит генеральный директор ПАО «Пермэнергосбыт» Игорь Шершаков.

Среди бюджетных учреждений бессменным лидером среди должников остается ГУФСИН по Пермскому краю. Но отдадим должное этому федеральному ведомству: если 1 мая долг составлял 82,56 млн, то на 1 июля он сократился до 70 млн рублей. Другие должники в этом сегменте не смогли и близко подойти к уровню долгов ГУФСИН. Ближайший «преследователь» – администрация Скальнинского сельского поселения с долгом в 7 млн рублей.

В отрасли ЖКХ бессменным лидером по объемам задолженности перед «Пермэнергосбытом» является оператор кизеловского водоканала – МУП «Ключи 2015». Если на 1 мая его долг составлял 71 млн рублей, то к 1 июля сумма выросла до 80 млн рублей, из которых 75,36 млн – задолженность, просроченная более чем на месяц. Другими бессменными лидерами в этой категории потребителей являются МУП «Гортеплоэнерго» из Чусового, МКП ВВГП «Вильва-Водоканал» и лысьвенское ООО «Привод-Теплоэнергоресурсы».

«Мы будем и впредь ежемесячно публиковать списки крупных должников за поставленную электроэнергию – на нашем сайте и в средствах массовой информации. Тем самым мы хотим предостеречь как действующих, так и потенциальных контрагентов компаний-должников. Ведь если эти компании не исполняют свои обязательства перед нами, далеко не факт что в один прекрасный день они не сделают так же по другим обязательствам», – отмечает Игорь Шершаков.

С полным перечнем наиболее крупных должников за электроэнергию перед ПАО «Пермэнергосбыт» можно ознакомиться на сайте компании.