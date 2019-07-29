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В Ульяновске завершаются ремонтные работы на проспекте Гая

В Ульяновске завершается ремонт дорожного покрытия на проспекте Гая. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным пресс-службы, завершает ремонт основных дорог Железнодорожного района Ульяновска. Речь идет о проспекте Гая, улицах 12 Сентября, Локомотивной, Кирова и Хрустальной. Работы выполняются в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также отмечается, что на сэкономленные в ходе работ средства обновлена проезжая часть на ул. Пушкинской.

Андрей Сазонов


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