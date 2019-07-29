Нижегородцев не устроил «Хлеб»

Хэдлайнером фестиваля «Высота», который пройдет в конце августа на площади Минина и Пожарского, станет популярная московская хип-хоп-группа «Хлеб». Фестиваль проводится при поддержке регионального министерства образования, науки и молодежной политики.

На «Высоте» также выступит украинская исполнительница MARUV, которой недавно не засчитали победу в отборе на украинское «Евровидение» по причине того, что она часто выступает в России.

Не все нижегородские пользователи остались довольны выбором исполнителей для фестиваля. «Почему приезжают только какие-то однодневки неизвестные? Самых дешёвых приглашают?», - выражает распространенную точку зрения один из интернет-пользователей.