Заболевания дыхательных путей и пищеварительной системы возглавили топ-10 главных опасностей для детей на отдыхе

Специалисты «АльфаСтрахование» выявили топ-10 основных проблем с детским здоровьем, с которыми в 2017-2018 гг. чаще всего сталкивались во время отдыха родители маленьких путешественников и боролись врачи. В первую тройку вошли заболевания дыхательных путей, пищеварительной системы и травмы.

На заболевания дыхательных путей пришлось больше половины (53,75%) всех обращений родителей застрахованных детей за два года. При этом чаще всего от них страдали малыши до трех лет. На втором месте – болезни пищеварительной системы (18,94%), на третьем – травмы (12,3%), обе эти проблемы чаще всего омрачали отдых детям в возрасте от восьми до 17 лет.

Четвертое место принадлежит воспалительным заболеваниям органов слуха (9,82%), больше всего обращений по этой проблеме среди застрахованных от четырех до семи лет. Замыкают пятерку офтальмологические заболевания (2,01%), с ними чаще всего сталкивались дети и подростки в возрасте 8-17 лет.

В десятку наиболее популярных причин для обращения за медицинской помощью также вошли заболевания иммунной системы (0,97%), стоматологические заболевания (0,68%), воспаления почек и мочевыводящих путей (0,67%), сердечно-сосудистые заболевания (0,13%), воспалительные заболевания половой системы (0,02%).

«Полис ВЗР, заблаговременно купленный для ребенка перед выездом за границу, в случае непредвиденных обстоятельств избавит родителей от необходимости самостоятельно искать врача, переводчика и лекарства для маленького пациента, – говорит Антон Колегов, главный андеррайтер управления страхования путешествующих компании «АльфаСтрахование». – Страховая компания возьмет на себя организационные заботы и финансовые расходы. Для этого нужно позвонить по номеру, указанному на полисе, или нажать кнопку SOS в приложении «АльфаСтрахование Мобайл». Страховая компания автоматически определит ваше местоположение и оперативно обеспечит квалифицированной медицинской помощью».

Полис выезжающего за рубеж покрывает медико-транспортные, медицинские расходы, стоматологическую помощь, транспортные затраты (эвакуация детей, возвращение после длительной госпитализации). Если турист планирует заниматься активными видами отдыха, при оформлении полиса это необходимо указать дополнительно.

Также турист может застраховать личное и недвижимое имущество на время своего отсутствия, гражданскую ответственность, а также приобрести страховку от невыезда. Страховку можно расширить за счет покрытия таких рисков, как потеря или хищение документов, багажа, задержка рейса.