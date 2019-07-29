«Парма» подпишет контракт с защитником из «Нижнего Новгорода»

Пермский баскетбольный клуб «Парма» в ближайшее время подпишет контракт с защитником Максимом Григорьевым (29 лет, 195 см). Об этом сообщает портал Sports.ru. Максим Григорьев последние четыре года выступает за клуб «Нижний Новгород». В минувшем розыгрыше Единой лиги ВТБ Максим Григорьев принял участие в четырех встречах, набирая 3,0 очка и 1,3 подбора в среднем за игру.

Источник в клубе сообщил, что контракт пока не подписан: «Это один из кандидатов, ведем переговоры».

Как ранее сообщал “Ъ-Прикамье”, БК «Парма» по итогам минувшего розыгрыша получил около 3 млн руб. бонусов от Единой лиги ВТБ за высокую посещаемость домашних матчей. Ранее Единая лига ВТБ сообщала, что самыми посещаемыми клубами в сезоне 2018/19, кроме «Пармы», стали питерский «Зенит» и краснодарский «Локомотив-Кубань».

Общий бюджет «Пармы» составляет около 200 млн руб.