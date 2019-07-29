Зарубежные СМИ: Как увидели московские несогласованные митинги на Западе?

27 июля в Москве прошла несогласованная акция «За честные выборы» в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. За несанкционированным митингом в столице России следили ведущие зарубежные издания. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Коммерсантъ FM”.

Субботний протест состоялся через неделю после того, как больше 20 тыс. человек собрались в центре Москвы, чтобы выступить против решения запретить кандидатам участвовать в местных выборах в сентябре, напоминает The Guardian. Количество пришедших шокировало власти и заставило объявить акции в эти выходные незаконными, пишет издание. Большие районы в центре города оцепили, а полиция использовала грубую тактику — применяла дубинки, несмотря на то, что действия протестующих были мирными.

До этого протесты вспыхивали в провинциальных российских городах и были связаны с падением российской экономики из-за западных санкций, пишет The New York Times. Уличные акции начинались из-за таких социальных проблем, как открытие мусорных полигонов, угнетающий размер зарплаты, который только усиливал растущее разочарование уровнем жизни.

Полиции удалось разогнать людей по нескольким улицам. Это привело к тому, что образовалось несколько импровизированных парадов, где люди скандировали «свобода» и «это наш город», отмечает Le Monde. Толпа отказалась разойтись, только отступала назад, встречаясь с ОМОНом — это редкий факт для России, где малейшее неповиновение грозит серьезными последствиями.

При этом президент Владимир Путин, спускавшийся в субботу на миниатюрной подводной лодке, не прокомментировал протесты, замечает The Guardian. Государственное телевидение также в значительной мере проигнорировало беспорядки. Но миллионы россиян смотрели прямые трансляции субботних акций на YouTube.