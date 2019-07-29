Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает об истории появления известного сорта сыра.

Во Францию отправляемся сегодня, в небольшую деревушку Камамбер. Здесь установлен памятник нормандской крестьянке Мари Арель. По легенде, в 1791 году она помогла укрыться у себя на ферме монаху из Бри, которому в те революционные времена, как и многим представителям духовенства, грозила гильотина. Монаха звали Шарль Бонвуст. В награду за укрытие он поведал женщине секрет приготовления мягкого, нежного сыра с твердой коркой, всем известного бри.

Но поскольку Нормандия расположена к северу от Иль-де-Франс (именно к этому региону относится область Бри), то и природно-климатические особенности здесь иные. В общем, у Мари Арель не получилось в точности воспроизвести рецепт. Зато она изобрела новый сорт сыра, который сегодня принято считать собратом бри. И, конечно же, это знаменитый камамбер. Хотя первое время его называли не иначе как нормандским сыром. В 1863 году сыр попробовал император Наполеон III и остался весьма доволен его своеобразным вкусом.

В течение многих десятилетий рецепт приготовления камамбера совершенствовался семейством Арель, адаптируясь к местным условиям и приобретая все более изысканные вкусовые ноты. Наконец, он занял почетное место на французской сырной тарелке. Специфический, насыщенный — его аромат не раз воспет в литературе Эмилем Золя, Марселем Прустом, а великий Дали запечатлел на своем полотне знаменитый образ «текучих часов» именно под впечатлением от плавящегося на солнце сыра камамбер.