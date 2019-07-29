Ростовчанина подозревают в незаконном выводе за рубеж 135 млн рублей

В Ростове задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном выводе за рубеж около 135 млн руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, директор фирмы, которая специализировалась на торговле автотранспортом, заключил фиктивный контракт с подконтрольной зарубежной компанией на покупку 20 аппаратов для МРТ. «В дальнейшем он предоставил в банк подложные документы для перечисления крупной денежной суммы на расчетный счет фиктивной организации и совершения валютной операции по переводу денег за рубеж»,— рассказала госпожа Волк. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, он заключен под стражу.

Telegram-канал «Выстрел в голову» отмечает, что в сообщении речь идет о задержании, которое было проведено в Ростове месяц назад. Тогда, по данным канала, правоохранители задержали Олега Кравцова и Константина Соловьева. Последний является братом депутата Гордумы Ростова Олега Соловьева.

Кристина Федичкина