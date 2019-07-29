ФК «Ростов» обыграл тульский «Арсенал» в матче РПЛ

В воскресенье, 28 июля, в Туле в рамках третьего тура РПЛ встретились местный «Арсенал» и «Ростов». Гостям удалось одержать победу со счетом 3:2, об этом сообщает пресс-служба ростовского клуба.

Как сказано в сообщении, «Ростов» завладел преимуществом с первых минут матча. Счет в матче на 21-й минуте открыл Еременко, забив гол под перекладину после розыгрыша штрафного. После перерыва «Ростов» упрочил свое преимущество — Шомуродов отдал передачу на Ионова и форвард уверенно пробил в угол.

На 67-й минуте хозяева смогли отыграть один мяч, отличился Луценко. Затем «Ростов» забил третий мяч — на этот раз отличился Шомуродов. В добавленное время туляки забили еще один гол, результат матча — 2:3.

Кристина Федичкина