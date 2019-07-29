Ипотечные кредиты от 9,79% С 29 июля Райффайзенбанк предлагает ипотечные кредиты на сумму от 7 млн. руб. по ставке от 9,79%

Райффайзенбанк объявляет о снижении процентных ставок для ипотечных кредитов на приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынке, рефинансирование или приобретение недвижимости под залог квартиры в собственности.



«Мы приняли решение улучшить условия кредитования, чтобы повысить доступность недвижимости для наших клиентов. Уверены, что это предложение позволит еще большему количеству клиентов приобрести свое собственное жилье или рефинансировать кредит по выгодной ставке», — отметила Оксана Матюшенко, руководитель отдела развития и сопровождения обеспеченных кредитных продуктов Райффайзенбанка.

Подробности об ипотечных программах доступны на сайте Райффайзенбанка.