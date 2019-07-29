В Екатеринбурге открывается выставка печатной графики меццо-тинто

В выставочном зале Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) 17 августа по 27 октября откроется пятый международный фестиваль меццо-тинто — одной из самых редких и сложных техник печатной графики. В рамках выставки представят работы 112 художников из 31 страны: от Аргентины, США и Канады до Индии, Японии и Австралии.

По данным организаторов, фестиваль пройдет на двух площадках: в ЕМИИ и в Международном центре искусств «Главный проспект» (C 17 августа по 29 сентября). В рамках фестиваля ожидаются 60 специальных гостей. Среди них канадец Ги Ланжевен и американец Арт Вергер. Их избранные гравюры представят в рамках двух персональных выставок – «Метаморфозы тела» и «Рассказанное светом». «Оба мэтра ранее уже становились победителями Международного фестиваля меццо-тинто, а теперь будут работать в команде жюри нынешнего фестиваля, а также примут участие в мастер-классах в дни открытия проекта»,— сообщили организаторы.

Сегодня в ЕМИИ насчитывается более 1,1 тыс. произведений современного меццо-тинто. Организаторы уверены, что фестиваль станет «самым масштабным за всю свою историю по количеству произведений, участников и специальных гостей, которые посетят Екатеринбург».

Яна Рустамова