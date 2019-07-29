Структура «Ростеха» вышла из уставного капитала новосибирского проектного института

Входящий в госкорпорацию «Ростех» концерн «Автоматика» перестал распоряжаться 50,6% акций ПАО «Новосибирский институт программных систем» (НИПС). Как говорится в сообщении эмитента, концерн вышел из уставного капитала компании 17 июля и больше не владеет его акциями. Основанием для этого стало прекращение договора доверительного управления имуществом института.

Новосибирский институт программных систем занимается проектированием и разработкой программных систем, предназначенных для реализации задач государственной политики по развитию и модернизации промышленности и бизнеса. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка института в 2018 году составила 140,2 млн руб., чистая прибыль — 30,7 млн руб. В числе совладельцев НИПС — НПП «Восток» (41,9%) и Александр Ляпидевский (0,25%).

Оксана Павлова