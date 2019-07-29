На реконструкцию набережной в Уфе выделят еще 60 млн рублей

В Республиканскую адресную инвестпрограмму (РАИП) Башкирии заложены новые расходы на реконструкцию набережной реки Белой в Уфе. Из бюджета республики до конца года планируют выделить суммарно 60,44 млн руб. на строительство дороги (до 44,22 млн руб.) и причала у Монумента дружбы (до 16,22 млн).

В феврале, как сообщал "Ъ-Уфа", правительство Башкирии заложило в РАИП на реконструкцию набережной 1,63 млрд руб.

Техническим заказчиком этого проекта является мэрия Уфы, но инициатором был бывший глава региона Рустэм Хамитов. В 2017 году власти Уфы оценивали конечную стоимость реконструкции набережной протяженностью 5,5 км в 12 млрд руб. Проект планировки территории предусматривает строительство на набережной предприятий общепита, речного вокзала, павильона для общественных мероприятий, беговых и велодорожек. В период управления регионом Рустэма Хамитова проект критиковался общественностью за его несоразмерную ширине реки громоздкость, гигантскую площадь бетонирования и предполагаемую дороговизну содержания. Врио главы республики Радий Хабиров, между тем, неоднократно заявлял, что проект предшественника ему нравится и после окончания реконструкции это будет «одна из лучших набережных в России».

Майя Иванова