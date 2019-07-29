УФАС возбудило два дела в отношении челябинского лицея

Региональное управление ФАС России возбудило два дела по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» в отношении челябинского лицея №77.

Как сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства, основанием для возбуждения дела послужило обращение прокурора Ленинского района Челябинска, в котором содержалась информация о заключении учебным учреждением договоров без проведения конкурентных процедур. Установлено, что в 2018 году лицей заключил контракт с единственным поставщиком на оказание охранных услуг на сумму 700 тыс. руб. Кроме того, в том же году учреждение несколько раз закупало оргтехнику без проведения конкурентных процедур на сумму более 600 тыс. руб.

«Заключение договоров с единственным поставщиком и отсутствие конкурентных процедур способствовало созданию преимущественного положения единственных поставщиков - ООО «Дайвер» и индивидуального предпринимателя», – сообщает пресс-служба Челябинского УФАС. Дела возбуждены по признакам нарушения ч. 1 ст. 17 закона «О защите конкуренции», его рассмотрение назначено на 20 августа.