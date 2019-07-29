Проезд по автотрассе «Дон» подешевеет для владельцев транспондеров частных компаний

Стоимость проезда по платным участкам трассы «Дон» с 1 августа до 13 октября 2019 года снизится для владельцев транспондеров частных компаний, сообщила пресс-служба ГК «Автодор». Автомобилисты смогут получать те же скидки, что и владельцы транспондеров T-pass ГК «Автодор», что на 20-40% дешевле базового тарифа.

По данным «Автодора», госкомпания приняла решение ввести равные условия оплаты проезда по всем платным участкам трассы М-4 «Дон» и по трассе М-11 «Москва – Санкт-Петербург». Одинаковые тарифы устанавливаются для владельцев транспондеров T-pass ГК «Автодор» и транспондеров частных компаний: ЗСД (Западный скоростной диаметр Санкт-Петербурга), СЗКК (Северо-Западная концессионная компания) и НКД («Новое качество дорог»). Владельцы всех без исключения транспондеров с 1 августа смогут проехать по платным автомагистралям в Москву и Санкт-Петербург, а также к курортам южных регионов России по максимально выгодным тарифам, сообщили в ГК «Автодор».

Анна Перова, Краснодар