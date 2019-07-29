В Ростовской области доля просрочки по кредитным картам сократилась до 17,3%

Во втором квартале 2019 года доля просрочки по кредитным картам в Ростовской области сократилась на 4,44 п.п. по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Так, во втором квартале 2018 года доля просрочки составляла 21,7%, во втором квартале текущего года она снизилась до 17,3%. Тем не менее, регион вошел в число самых неблагополучных по показателю среди 30 регионов — лидеров по объемам кредитования данного типа.

Самые низкие значения доли просроченной задолженности по кредитным картам были зафиксированы в Москве (6,8%), Санкт-Петербурге (8,9%), Ханты-Мансийском АО (10,2%), Московской области (10,3%) и Удмуртской Республике (12,7%). Наибольшие доли просрочки продемонстрировали Иркутская область (19,7%), Ставропольский (19,0%) и Алтайский (18,3%) края, а также Кемеровская область (18,1%) и Красноярский край (17,4%) области. Ростовская область идет сразу за Красноярским краем.

В целом в России во втором квартале 2019 года доля просроченной задолженности свыше 30 дней по кредитным картам к общему объему действующих кредитов данного типа составила 13,7%, снизившись за год на 3,3 п.п.

Кристина Федичкина