В Пермь вышел банк «Ростеха»

Новикомбанк, дочерний банк госкорпорации «Ростех», открыл в Перми операционный офис. Он расположился на углу улиц Ленина и Горького. Об этом сообщает пресс-служба банка. Офис возглавил Евгений Белов.

«Новикомбанк, как опорный банк ГК „Ростех“, продолжает масштабировать региональную сеть, открывая точки присутствия в крупнейших городах, где работают предприятия корпорации, для того чтобы сделать обслуживание сотрудников максимально доступным и комфортным»,— отметил руководитель представительства «Ростеха» в Пермском крае Василий Цыганков.

Среди ключевых партнеров Новикомбанка в Пермском крае — АО «Редуктор-ПМ», АО «ОДК — Пермские моторы», АО «ОДК-Авиадвигатель», АО «ОДК-СТАР», НПО «Биомед» и другие.

АО АКБ «Новикомбанк» входит в 25 крупнейших банков России. Является участником системы страхования вкладов. Приоритетное направление деятельности — финансирование российских промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома.