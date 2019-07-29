Средняя зарплата жителей Самарской области превысила 38 тыс. рублей

Уровень среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций в Самарской области в мае текущего года составил 38,3 тыс. руб. Об этом сообщает Самарастат.

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в мае 2019 года составила 38325 рублей, по сравнению с маем предыдущего года выросла на 7,3%, в январе-мае 2019 года – на 5,9%»,– говорится в сообщении.

В апреле этот показатель составлял 35,4 тыс. руб. При этом по состоянию на 1 июля текущего года (по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности) объем просроченной задолженности по зарплате достиг 10,5 млн руб.

Георгий Портнов