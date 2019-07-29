Участок трассы М7 до Зеленодольского района Татарстана реконструируют к 2022 году

В Татарстане началась реконструкция участка трассы М7 «Волга» — от 735 км на границе с Чувашией до 750 км у деревни Исаково в Зеленодольском районе. За 5,06 млрд руб. параметры дороги доведут до первой Б категории, сообщил «Татар-информ» со ссылкой на «Волго-Вятскуправтодор».

Здесь возведут три новых путепровода и реконструируют действующие. Кроме того, на участке установят 10 км линий электроосвещения, 37,5 км ограждений, 394 дорожных знака, а для жителей близлежащих населенных пунктов — 13 автобусных остановок.

Ввод в эксплуатацию намечен на 2022 год.

"Ъ-Казань"