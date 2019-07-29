На финансовом рынке ЮФО и СКФО выявили более 200 нелегальных организаций

За первое полугодие 2019 года на Юге и Северном Кавказе выявили 224 субъекта с признаками осуществления нелегальной деятельности на финансовом рынке. Об этом сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

Из общего числа 196 нарушителей — юридические лица, незаконно использующие в своем наименовании сочетания «микрофинансовая организация» и «микрокредитная компания», «анонимные кредиторы», а также ломбарды без соответствующих разрешений. Также в январе—июне текущего года на территории ЮФО и СКФО было выявлено 13 организаций, похожих на финансовые пирамиды.

Тех, кто сталкивается с организациями, имеющими признаки «финансовой пирамиды» или «нелегального кредитора», просят направлять информацию в Банк России.

Кристина Федичкина