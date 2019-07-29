29 июля, понедельник
Войти в профиль
Ростов-на-Дону. Юг России

Коротко

Новости

все новости

пресс-релиз

На финансовом рынке ЮФО и СКФО выявили более 200 нелегальных организаций

За первое полугодие 2019 года на Юге и Северном Кавказе выявили 224 субъекта с признаками осуществления нелегальной деятельности на финансовом рынке. Об этом сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

Из общего числа 196 нарушителей — юридические лица, незаконно использующие в своем наименовании сочетания «микрофинансовая организация» и «микрокредитная компания», «анонимные кредиторы», а также ломбарды без соответствующих разрешений. Также в январе—июне текущего года на территории ЮФО и СКФО было выявлено 13 организаций, похожих на финансовые пирамиды.

Тех, кто сталкивается с организациями, имеющими признаки «финансовой пирамиды» или «нелегального кредитора», просят направлять информацию в Банк России.

Кристина Федичкина


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект

Мероприятия

пресс-релиз

Профиль пользователя