Электромонтер-кабельщик из Белгородэнерго вновь в числе призеров чемпионата WorldSkills

Фото: Белгородэнерго

Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда бригады по эксплуатации кабельных линий Белгородских электрических сетей филиала «Россети Центр Белгородэнерго» Александр Канаев стал призером Открытого корпоративного чемпионата профессионального мастерства компании «Россети» «Молодые профессионалы» по методике WorldSkills, проходившего в поселке Терволово Ленинградской области.

За победу в номинации «Эксплуатация кабельных линий электропередачи» боролись 15 профессиональных энергетиков из ДЗО группы кампаний «Россети». Александр Канаев из Белгорода, представлявший команду «Россети Центр», по итогам выступления набрал 531 балл, улучшив свой прошлогодний результат на 12 баллов и завоевав серебро чемпионата. Напомним, в прошлом году Александр был третьим.

Победителем в данной номинации стал Сергей Кутявин из компании «Россети Урал» с результатом в 555 баллов. Третье место разделили между собой Владимир Галкин («Россети Кубань») и Вячеслав Евдокимов («Россети Янтарь»), набравшие 525 и 524 балла соответственно.

Выступления конкурсантов оценивались в личном зачете. Электромонтерам-кабельщикам необходимо было выполнить монтаж соединительной муфты, монтаж 3-х концевых муфт, установку адаптеров на концевые муфты, монтаж кабеля в ячейке и монтаж концевой муфты на 3D макете.

Каждого участника оценивали четыре экспертов. Одним из судей чемпионата стал заместитель главного инженера Белгородских электрических сетей Белгородэнерго Сергей Зюков. Он отметил высокий уровень профессионального мастерства участников. «Побороться за победу в этом году съехались лучшие электромонтеры-кабельщики страны. Все действия соревнующихся находились под пристальным вниманием судей, что позволило достичь максимальной объективности в выставлении оценок».

ПАО «Россети» присоединилась к движению WorldSkills в официальном статусе ассоциированного партнера Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «WorldSkills Россия» в 2016 году с целью популяризации и повышения престижа рабочих специальностей среди молодежи страны. Помимо направления «Молодые профессионалы» в структуру WorldSkills входят еще более четырех десятков профессиональных компетенций. Раз в два года одна из 79 стран-участниц движения проводит мировой чемпионат профессионального мастерства.