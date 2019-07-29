В ДТП на Химмаше пострадали четыре человека

Утром, 29 июля, на перекрестке улиц Димитрова и Революции в Екатеринбурге (микрорайон Химмаш) столкнулись два легковых и один грузовой автомобиль. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

Как видно на видео, опубликованном в группе «Инцидент Екатеринбург» во «Вконтакте», Mitsubishi выехал на улицу Димитрова со двора и сбил Renault, после этого Renault выехал на встречную, где столкнулся с грузовым автомобилем.

В пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу сообщили, что количество пострадавших уточняется. На месте работают врачи, сотрудники ГИБДД опрашивают очевидцев и участников ДТП.