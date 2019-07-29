АО «МСП БАНК» через агентов в регионах финансирует малый и средний бизнес

Линейка кредитных продуктов, по которой АО «МСП Банк» работает в регионах через своих агентов, регулярно меняется. О том, какие актуальные продукты для малого и среднего бизнеса предлагает Банк, мы спросили у Романа Соина, исполнительного директора НКО «Гарантийный фонд РО».

- Сегодня мы консультируем и помогаем в размещении заявки на кредитование по пяти кредитным продуктам АО «МСП Банк». Это продукты: «Микрокредит», «Рефинансирование», «Оборотное кредитование», «Контрактное кредитование», «Инвестиционное кредитование» Как видно из названия, это самые востребованные направления использования привлеченных средств. Как агенты Банка, мы оказываем консультационные услуги бесплатно. Каждый из этих продуктов имеет свою целевую аудиторию и свои привлекательные условия.

Например, продукт «Микрокредит» предназначен для субъектов МСП из моногородов и для тех женщин, которые прошли обучение по программе «Мама-предприниматель», выиграли конкурс и получили грант. Этим категориям предпринимателей продукт предлагается в размере до 500 тыс.руб. включительно по ставке 8,5% годовых сроком до 3-х лет.

Продукт «Рефинансирование» может предоставляться на рефинансирование ранее оформленного кредита или займа на оборотные цели в пределах от 10 до 500 млн.руб. включительно на срок до 36 мес. включительно и на инвестиционные цели в пределах от 10 млн.руб. до 1 млрд.руб. на срок до 84 мес. включительно.

По продукту «Оборотное кредитование» средства выделяются на пополнение оборотных средств, финансирование текущей деятельности. Заемщиками могут быть предприниматели, осуществляющие приоритетные и неприоритетные виды деятельности. В число приоритетов включены субъекты предпринимательства из моногородов, сельхозкооперация, женское предпринимательство, стартапы и газели. Сумма кредита – от 1 до 500 млн.руб. включительно на срок до 36 мес.

Продукт «Контрактное кредитование» будет интересен тем предпринимателям, которые выступают в качестве подрядчика по контрактам. В эту категорию также включили тех, кто реализует проекты в области создания и развития объектов спортивной инфраструктуры. Сумма кредита варьируется от 1 до 500 млн.руб. включительно, срок – до 36 мес.

И наконец, продукт «Инвестиционное кредитование» предполагает финансирование от 1 млн.руб. до 1 млрд.руб. Здесь также Заемщиками могут быть предприниматели, осуществляющие приоритетные и неприоритетные виды деятельности. В число приоритетов включены субъекты предпринимательства из моногородов, сельхозкооперация, женское предпринимательство, стартапы, газели, серебрянный бизнес, семейный бизнес, спорт. В зависимости от суммы кредит выдается до 36 мес. или до 84 мес.

Процентные ставки по большинству продуктов могут совпадать со ставками по программ льготного кредитования, реализуемыми Минэкономразвития России. АО «Корпорация МСП», Минсельхозом России. Если недостаточно залога, предприниматели могут воспользоваться поручительством Фонда.

Подробнее о программах АО «МСП Банк» и об услугах Фонда на сайте https://dongarant.ru/