Суд рассмотрит дело об обмелении Волги

Завершено расследование административного дела в отношении филиала ПАО «РусГидро» «Жигулевская ГЭС» по фактам весеннего маловодья. Об этом сообщает Средневолжское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

«В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения. Вопрос возмещения ущерба водным биологическим ресурсам будет разрешен в гражданско-правовом порядке»,– говорится в сообщении.

Весной этого года гидрологическая обстановка в бассейне Волги резко ухудшилась. Причинами эксперты назвали «ошибочные решения на основе неточных прогнозов» — большой сброс воды в апреле — до 23000 куб. м/сек. произошел в надежде на значительный приток паводковых вод. Одним из негативных результатов стало уменьшение объема выработки энергии гидроэлектростанциями Волжско-Камского каскада ГЭС.

Георгий Портнов