В довыборах в Гордуму Ростова планируют участвовать 30 человек

Избирательные комиссии Ростова приняли документы у 30 человек, которые хотят зарегистрироваться в качестве кандидатов на довыборы в городскую Думу. Об этом сообщается на официальном сайте избиркома области.

Самым популярным оказался Ворошиловский избирательный округ № 2 — там подали документы десять человек. Далее идут Октябрьский избирательный округ № 14 (восемь человек) и Кировский округ № 11 (семь).

По одному кандидату на каждый округ выдвинули «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». По два кандидата представляют «Коммунистов России» и «Партию Роста», партия «Великое Отечество» делегировала одного претендента на депутатский мандат. Еще девять человек идут на выборы самовыдвиженцами.

Всего в Думе Ростова четыре свободных места. Регистрацию в качестве кандидатов на довыборы уже прошли десять претендентов.

Кристина Федичкина