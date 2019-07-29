Гарантийный фонд помогает предприятиям получать кредиты и займы

Сотрудничество Гарантийного фонда Ростовской области с Ростовским региональным агентством поддержки предпринимательства набирает обороты. Об этом сообщил исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд РО» Роман Соин.

- «В этом году количество сделок с АНО «РРАПП» намного больше, чем с любым из банков-партнёров. За 7 мес. текущего года мы уже заключили с ними и их заемщиками 21 договор поручительства. В АНО «РРАПП» разработано несколько микрофинансовых продуктов, и их можно получить по более низкой ставке, если есть собственный залог. Но если залога недостаточно и приходится прибегать к поручительству третьих лиц, ставки по займам все равно достаточно конкурентоспособные. Приведу в пример один из последних договоров поручительства, заключенных с ИП Мумджяном Валерием Ашотовичем. Он является эксклюзивным дистрибьютором и представителем фабрики Laccoma, российского производителя сумок и кожгалантереи из натуральной и искусственной кожи, имеющего производственную структуру на мировых фабриках России, Турции, Португалии, Средней Азии.

Его магазины «Галерея сумок» знакомы ростовчанам по недорогой, но качественной продукции. Это кожгалантерея и дорожные принадлежности: чемоданы, рюкзаки, сумки, кошельки, клатчи и пр. аксессуары. У предпринимателя уже есть несколько торговых точек на арендованных площадях, сейчас он решил ещё одну открыть, для чего потребовались заемные средства на аренду помещения и закупку товара, за которыми он обратился в АНО «РРАПП», так как там проценты по займу составили 7,5% годовых. Гарантийный фонд выступил поручителем на недостающую сумму залога, а именно - в размере 70% от суммы займа. Поручительство платное, так как мы не бюджетная организация. Но даже при этих условиях заём обошелся предпринимателю в 8,9% годовых, что значительно дешевле многих кредитных продуктов, предлагаемых на рынке финансовых услуг.

Однако не всем предприятиям требуются небольшие суммы, чтобы решить текущие задачи. Недавно мы поручились за ООО "ИМПОРТЮГ" перед Банком "Возрождение" (ПАО).

Предприятие осуществляет импорт замочно-скобяных изделий и замочной продукции под собственными брендами DOODTECYH, Замкофф из Китая для последующей оптовой торговли. В этому году заключило новые контракты с поставщиками из Российской Федерации и производителями из Европы. Банковское кредитование потребовалось с целью финансирования контрактов с иностранными поставщиками и российскими контрагентами, расширения ассортимента продукции и рефинансирования ранее оформленного кредита. Кредитная линия предприятию обошлась в 10,8% годовых, а с учетом поручительства Фонда в размере 46% удорожание кредита составило 1 процентный пункт. Удорожание небольшое, зато деньги были получены в нужном объеме и в требуемый срок.»

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