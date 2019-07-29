На должность главы Троицка претендуют девять человек

В Троицке завершился прием документов от кандидатов на пост главы. Как сообщают в пресс-службе администрации города, заявления подали девять человек. Среди них действующий руководитель муниципалитета Александр Виноградов, пенсионеры Лидия Кравец и Валерий Ишмаметьев, директор муниципального учреждения «Троицкстройконтроль» Виктор Скориков, начальник одного из отделов управления по делам образования Троицкого района Анатолий Кувшинов, председатель городского собрания депутатов Владимир Чухнин, начальник муниципального управления по архитектуре и градостроительству Вадим Герман, бизнесмены Евгений Воронцов и Альберт Гильманов.

Конкурсная комиссия начала проверять документы кандидатов. На 14 сентября назначено заседание конкурсной комиссии, а 17 сентября депутаты выберут главу из числа кандидатов, допущенных до финального этапа конкурса.