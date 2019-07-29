На Чемпионате мира по боксу на Урале будут работать около 250 волонтеров

В Екатеринбурге стартовал набор волонтеров на первый в истории России Чемпионат мира по боксу среди мужчин. Волонтерами могут стать лица старше 16 лет. По данным центра «Волонтеры Урала», всего планируется подготовить около 250 человек, набор продлится до 19 августа 2019 года.

Чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдет с 8 по 21 сентября в «Екатеринбург-Экспо». Ожидается, что на ЧМ в Екатеринбург приедут почти 500 спортсменов из 89 стран. Ранее губернатор Евгений Куйвашев и руководитель Федерации бокса РФ Умар Кремлев подписали соглашение о создании центров бокса в пяти муниципалитетах: в Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Каменске-Уральском, Серове и Талице. В них смогут заниматься спортсмены любых возрастов и квалификаций.

Анна Новикова