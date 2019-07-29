Для пензенского лесопожарного центра закупили технику на 28 млн рублей

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил ключи от восьми автомобилей, предназначенных для тушения лесных пожаров, ГБУ ПО «Лесопожарный центр». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Технику закупили в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Объем денежных средств составил 28 млн руб.

Господин Белозерцев отметил, что в течение первого полугодия в области не было допущено крупных лесных пожаров. По словам представителей лесничеств, новая лесопожарная техника позволит им сократить время ликвидации пожаров «в разы».

Иван Сергеев