Бывший зампрокурора Челябинской области перешел на работу в соседний регион

Андрей Оборок, с 2017 года занимавший должность заместителя прокурора Челябинской области, назначен на аналогичную должность в соседней Свердловской области, сообщают в надзорном ведомстве. В понедельник господина Оборока представили коллективу аппарата свердловской прокуратуры.

Андрей Оборок родился в Шадринске (курганская область), окончил Уральскую государственную юридическую академию. С 1995 года работал в родном городе, пройдя путь от помощника следователя до прокурора города. В 2015 году перешел в прокуратуру Челябинской области на должность начальника уголовно-судебного управления. В марте 2017 года стал заместителем прокурора области.