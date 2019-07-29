В Краснодаре судья лишена полномочий за нарушение этических норм

Квалификационная коллегия судей (ККС) Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского райсуда Натальи Калиты, сообщили Ъ в крайсуде. Коллегия признала, что в телефонных разговорах с адвокатом, участвующем в процессе, судья Калита допускала неэтичные высказывания. Кроме того, ККС обратила внимание на решение об аресте тяжело больного подсудимого Владимира Рудника, вынесенное судьей Калитой в феврале этого года.

Как стало известно “Ъ-Юг”, в ККС поступила жалоба от адвоката Андрея Алексеенко, который осуществлял защиту подсудимого в процессе у судьи Натальи Калиты (подсудимый обвинялся в совершении насильственных сексуальных действий). По информации адвоката, судья Калита звонила ему на сотовый телефон и обсуждала различные варианты продолжения судебного процесса. «Я поеду посоветуюсь в край», – заявила судья адвокату. Кроме того, судья просила адвоката пресечь слухи, которые распространяла мать подсудимого: женщина сообщила секретарю суда, что бывший муж судьи сидит за взятку (экс-супруг судьи Владимир Сай действительно был фигурантом уголовного дела). Наталья Калита заявила адвокату, что, если разговоры не прекратятся, она «вкатает подсудимому 15 лет». Адвокат записал переговоры с судьей на диктофон и передал записи в квалифколлегию, которая признала действия судьи не соответствующими профессиональным этическим нормам.

Кроме того, квалифколлегия проверила публикацию в СМИ о том, что судья приняла решение об аресте экс-главы Кореновского района Владимира Рудника который был лежачим инвалидом в последней стадии онкологического заболевания. Через месяц после этого судебного акта Владимир Рудник умер (решение об аресте не было исполнено, так как подсудимый попал в больницу, а затем судебный акт был отменен).

Судья Наталья Калита не признала себя виновной в нарушении норм судейской этики, сообщив, что не вела никаких переговоров с адвокатом. Ранее ККС уже инициировал лишение госпожи Калиты статуса: следователь, который вел дело ее экс-супруга, жаловался на то, что судья угрожала ему. Однако Дисциплинарная коллегия Верховного суда тогда не нашла оснований для прекращения полномочий Наталья Калиты.

Анна Перова, Краснодар