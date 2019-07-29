На Кубани задержан сбежавший из-под конвоя убийца

Сотрудники полиции и ФСИН задержали Антона Санникова, который на прошлой неделе совершил побег с железнодорожной станции Армавир-2, сообщило ГУ МВД по Краснодарскому краю. Подследственный обвиняется в убийстве родного брата.

По данным правоохранительных органов, Антон Санников был обнаружен в ходе поисковой операции в промышленной зоне в десяти километрах от Армавира, в поселке Маяк. Накануне краевое управление МВД объявило денежное вознаграждение за помощь в поиске опасного преступника. Санников совершил побег в тот момент, когда конвой пересаживал его из железнодорожного вагона в автозак, чтобы везти в СИЗО Армавира. По данным краевого следственного управления СКР, Антон Санников и двое его сообщников обвиняются в убийстве предпринимателя Вадима Санникова, родного брата подследственного. Преступники задушили свою жертву, а затем расчленили труп и прятали его в лесном массиве в Сочи.

Анна Перова, Краснодар