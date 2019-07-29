Пермский театр оперы и балета стал лауреатом премии правительства РФ имени Федора Волкова. Как сообщает пресс-служба театра, награда присуждена за заслуги в развитии отечественной культуры и театрального искусства, плодотворную деятельность и высокие достижения за последние годы.

«Эта награда — безусловно, заслуга всего коллектива: Теодора Курентзиса, Алексея Мирошниченко, Медеи Ясониди, Виталия Полонского, всей труппы, творческих цехов и других, нетворческих, департаментов»,— заявил исполнительный директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов. Церемония вручения премии состоится 23 сентября в Ярославле — в день торжественного открытия XX Международного Волковского фестиваля.

Премия правительства РФ имени основателя русского театра Федора Волкова, учрежденная 31 декабря 1999 года, присуждается театрам, театрально-зрелищным организациям и творческим работникам за заслуги в развитии профессионального театрального искусства. Ежегодно вручают не более трех таких наград. В 2014 году эта награда была присуждена Пермскому театру юного зрителя, в 2016 году — Валентине Мещангиной, артистке Коми-Пермяцкого драматического театра им. М. Горького. За последние три года российские театры оперы и балета премии не удостаивались.