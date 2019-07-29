На Кубани открылись 12 новых офисов врача общей практики

С начала года в Краснодарском крае открылось 12 офисов врача общей практики, сейчас на территории региона их 268. Офисы врача общей практики строятся в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на краевые и муниципальные средства. Почти во всех амбулаториях есть койки дневного стационара и все необходимое для оказания первичной медицинской помощи населению, а также смотровые, процедурные кабинеты, и кабинеты физиотерапии. «Доступность медицинской помощи для жителей отдаленных от краевой столицы населенных пунктов – один из основных индикаторов эффективной системы здравоохранения и первостепенная задача профильного нацпроекта. Развитие сети врачебных амбулаторий на Кубани продолжается,» – сообщили в минздраве края.

В целом объемы оказания первичной амбулаторно-поликлинической медпомощи растут из года в год. Так, по сравнению с 2015 годом количество посещений увеличилось на 16%, сообщает пресс-служба администрации края.

Елена Рыжкова