Руководство нацпарка «Самарская Лука» подозревается в мошенничестве на 1 млн рублей

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении сотрудников национального парка «Самарская Лука». Также фигурантами дела являются представители общественного регионального фонда развития нацпарка. Об этом говорится в соответствующем постановлении следственного управления Следственного комитета России по Самарской области, которое оказалось в распоряжении редакции.

По версии следствия, с 2013 по 2017 годы неустановленные лица из числа руководителей «Самарской Луки» и его общественного регионального фонда развития похитили имущество ПАО «Тольяттиазот» и АО «Тольяттисинтез» в особо крупном размере. В частности, подозреваемые направляли в адрес «Тольяттиазота» письма о выделении спонсорской помощи на развитие особо охраняемой природной территории нацпарка. После этого предприятие направило на соответствующие цели в 2013 — 2015 годах ежегодно по 2 млн руб., в 2016 году — 862 тыс. руб., в 2017 году — 900 тыс. руб. В общей сложности фонд развития нацпарка получил более 7,76 млн руб. Также подозреваемые получили от АО «Тольяттисинтез» по договорам благотворительного пожертвования 450 тыс. руб.

Последнюю сумму предполагалось потратить на очистку и благоустройство родников «Вершинный» и «Низинный» в Сосново-Солонецком лесничестве. Однако все работы проводились не на спонсорскую помощь и благотворительные пожертвования, а за счет собственных средств. Силовики считают, что подозреваемые похитили 1 млн руб. и потратили деньги на свои цели.

Георгий Портнов