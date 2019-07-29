Kempinski The Spa обновляют летнее спа-меню

Рижский гранд-отель Kempinski The Spa анонсировал новые летние предложения — уход для ног Phytomer и обновляющую процедуру для лица Oxygen Facial. Предложение действует до конца июля.

Одна из особенностей Kempinski The Spa — сезонность процедур спа-меню, которые ориентированы на потребности организма в определенное время года. Так, летние услуги предполагают уход, необходимый перед поездкой в отпуск. Kempinski The Spa — первый в Риге международный спа класса «люкс». Он расположен в старинном здании в историческом центре Риги на бульваре Аспазии, 22. На территории 1,3 тыс. кв. м разместились: 16-метровый бассейн, спортзал, пять комнат для процедур по уходу за лицом и телом, спа-апартаменты для двоих, паровая баня, био-сауны, ледяной фонтан и купель. Специалисты Kempinski Spa работают с косметикой Intraceuticals, Phytomer и Norden Cosmetics.