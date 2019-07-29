Удмуртия заняла 5-е место среди регионов России с наименьшей долей просроченной задолженности по кредиткам

По итогам второго квартала 2019 года доля просроченной задолженности свыше 30 дней по кредитным картам в Удмуртии составила 12,7%. Это на 3,1% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). Республика заняла 5-е место среди субъектов России с наименьшей долей просрочки. Исследование проводилось среди 30 регионов-лидеров по объемам обозначенного вида кредитования.

В целом по России доля просроченной задолженности составила 13,7%, снизившись за год на 3%. Самые низкие значения доли просроченной задолженности по кредитным картам, помимо Удмуртии, отметили в Москве, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском АО и Московской области — 6,8%, 8,9%, 10,2% и 10,3% соответственно. Наибольшие доли просрочки зафиксировали в Иркутской области, Ставропольском и Алтайском крае, Кемеровской области, Красноярском крае. Они составили 19,7%, 19%, 18,3%, 18,1% и 17,4% соответственно.

Во втором квартале наибольшую динамику сокращению доли просроченной задолженности по кредиткам отметили в Башкирии, Ставропольском крае, Омской и Оренбургской областях, Алтайском крае. Она уменьшилась на 9,7%, 7,7%, 7,3%, 7,2% и 6,9% соответственно.

«Пик роста просроченной задолженности в розничном кредитовании был пройден еще несколько лет назад, и в настоящее время в ситуации с плохими долгами наступила стабилизация. При этом наиболее серьезные темпы сокращения просроченной задолженности демонстрирует сегмент кредитования с использованием кредитных карт. Прежде всего, потому, что именно в этом сегменте банки наладили наиболее эффективное управление рисками»,— отметил гендиректор НБКИ Александр Викулин.