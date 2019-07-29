ТГК-1 увеличила чистую прибыль на 36,6% по итогам первого полугодия

По итогам шести месяцев текущего года выручка ПАО «ТГК-1» по РСБУ составила 48,6 млрд рублей, что на 6,6% превышает показатель за аналогичный период 2018 года. В основном рост обусловлен увеличением доходов от продажи электроэнергии на рынке на сутки вперед и реализации мощности в рамках ДПМ, сообщили в компании.

При этом себестоимость выросла на 4,8% — до 40,5 млрд руб. Валовая прибыль ПАО «ТГК-1» составила 8,069 млрд руб., увеличившись на 16,9%. Показатель EBITDA вырос на 20,9% и составил 13,7 млрд руб. Чистая прибыль компании увеличилась на 36,6%, достигнув показателя в 7,9 млрд руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что ПАО «ТГК-1» может направить на дивиденды 35% чистой прибыли по российским стандартам за 2018 год, или почти 2,5 млрд руб. Это рекордные дивиденды за всю историю компании.