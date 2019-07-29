Обход Боброва могут построить на год раньше

Строительство обхода райцентра Бобров в Воронежской области возможно завершить раньше запланированного 1 октября 2021 года, поскольку работы идут с опережением за счет дополнительного финансирования. Об этом сообщил профильный вице-премьер региона Сергей Честикин на совещании с подрядчиками. Он полагает, что объект удастся сдать на год раньше.

Как сообщили в облправительстве, в 2019 году на объекте планировалось освоить 600 млн руб., но выросло до 1,6 млрд руб. за счет субсидии в рамках федерального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста». Поэтому план работ был изменен. На 2021 год, по словам господина Честикина, должны «остаться элементы без больших трудозатрат и денежного сопровождения.

Напомним, в январе дочерняя структура ПАО «Мостотрест» Аркадия Ротенберга ООО «Трансстроймеханизация» приступила к работам по строительству объезда Боброва. Речь идет о двухполосной автодороге с четырьмя мостами и путепроводами протяженностью 9,4 км, шириной 7,5 м с расчетной скоростью движения 120 км/ч. Инвестиции в проект оцениваются в 5 млрд руб.

Подробнее о проекте читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Мостотрест" ускорился на обходе Боброва».

Сергей Калашников