Власти Югры выделят 1,5 млрд рублей на субсидии молодым семьям

На окружную государственную программу «Развитие жилищной сферы» власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры выделят дополнительные 1,5 млрд руб., сообщили в департаменте общественных и внешних связей. По словам директора регионального департамента строительства, главного архитектора Андрея Кривуляка, деньги направят участникам государственной программы, подавшим заявления на получение поддержки после 31 декабря 2010 года.

В 2019 году финансирование программы «Молодая семья» составила 3,6 млрд руб. Поддержку получили около 3,6 тыс. семей. «Надо помнить и о том, что недавно принималось решение о выделении единовременной выплаты многодетным семьям из категории “Молодая семья”. Так, если мы посчитаем общее число семей, воспользовавшихся мерами поддержки по улучшению жилищных условий в текущем году, то получается почти 5 тыс.»,— пояснил господин Кривуляка.

Ранее сообщалось, что губернатор Наталья Комарова приняла решение о предоставлении единовременной денежной выплаты из бюджета Югры многодетным молодым семьям, включенным в единый список участников мероприятий по обеспечению жилыми помещениями, для погашения части долга по ипотеке. Ее получатели — все многодетные молодые семьи, участвующие в госпрограмме «Развитие жилищной сферы» на 1 января 2019 года, заключившие сделки на приобретение жилья до 1 июля. «Такое решение, безусловно, имеет большое значение для молодых многодетных семей. Оно повлияет на сокращение очередности по государственной программе»,— подчеркнула губернатор.