Рафгат Алтынбаев намерен обжаловать отказ в регистрации на выборах в Госсовет Татарстана

Бывшему мэру Набережных Челнов Рафгату Алтынбаеву отказали в регистрации на выборах в Госсовет республики. Такое решение было принято территориальной избирательной комиссией по итогам проверки подписей избирателей (выявленное количество брака подписей превысило 10%).

В штабе политика «Ъ-Казань» заявили, что обжалуют это решение в ЦИК Татарстана. Также планируется подать заявление в правоохранительные органы о подделке документов в избиркоме (ст. 327 УК РФ).

«Их не убедили ваши подписи, которых мы собрали и сдали более, чем требовалось. Они сфабриковали документ, согласно которому были забракованы подписи реальных людей»,— говорится в заявлении штаба господина Алтынбаева. В документе подчеркивается, что власти «не хотят честных и открытых выборов»: «Они устраняют всех конкурентов, чтобы выиграли ставленники правящей партии. Они не хотят, чтобы депутаты реально избирались народом и защищали интересы народа».

Напомним, Рафгат Алтынбаев выдвинулся в Госсовет Татарстана самовыдвиженцем по Комсомольскому округу. Его основным оппонентом является местный предприниматель от «Единой России» Марсель Мингалимов, который уже получил регистрацию.

Кирилл Антонов, «Ъ-Казань»