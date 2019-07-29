КамАЗ возобновил выпуск грузовиков после корпоративного отпуска

ПАО «КамАЗ» с понедельника возобновило производство после двухнедельного корпоративного отпуска. В этот период, с середины июля, предприятие занималось только ремонтными и техническими работами, а также выпускало продукцию диверсификации и запасные части, сообщил «Интерфакс».

КамАЗ также объявлял двухнедельные корпоративные каникулы после новогодних праздников, по 23 января 2019 года.

Ранее гендиректора КамАЗа Сергея Когогина сообщал, что в 2019 году предприятие планирует выпустить 38,7 тыс. грузовиков