Значимые инфоресурсы могут оставить без инвестиций

В Минкомсвязи раскритиковали законопроект о значимых инфоресурсах. Он может лишить «Яндекс» и Mail.ru Group иностранных инвестиций. Глава министерства Константин Носков назвал инициативу необдуманной и заявил, что категорически ее не поддерживает. Законопроект, который в Госдуму внес депутат Антон Горелкин, предусматривает, что владеть значимыми интернет-ресурсами могут только российские компании. При этом доля иностранного участия ограничивается 20%. Как этот законопроект может повлиять на российский IT-рынок? Об этом — Виктория Феофанова.

В пятницу вечером, в последний день весенней сессии, депутат-единоросс Антон Горелкин вносит законопроект о значимых инфоресурсах. Документ вводит ограничения для иностранных инвесторов — они могут держать не более пятой части капитала таких компаний. Если это требование будет нарушено, организации запретят распространять рекламу о своем ресурсе или услугах. При этом Горелкин поясняет, что ограничения направлены в первую очередь на «Яндекс» и Mail.ru Group. В «Яндексе» “Ъ FM” заявили, что законопроект может разрушить экосистему интернет-бизнесов в России. Документ скажется и на иностранных инвестициях, опасается интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев: «Просто не будет отрасли с точки зрения внешнего инвестирования, развития ее и рассматривания российских компаний как потенциальных лидеров мирового информационного рынка. Я думаю, что это новый шаг отчаяния».

Новость о законопроекте сразу же обрушила акции «Яндекса» на бирже NASDAQ. За четыре часа капитализация компании сократилась на $1 млрд. Хотя еще утром бумаги компании росли примерно на 8%, на фоне публикации отчета за второй квартал, который показал значительный рост доходов. Скорее всего, падение остановится, но если законопроект примут, иностранные инвесторы постараются сразу же продать бумаги российских компаний, отметил аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын: «Если они торгуются на зарубежных биржах, то это, конечно, уменьшает шансы иностранных владельцев избавится от этих акций, когда это им будет надо. Их же интересует ликвидность, а она состоит в том, что акционер может продать свои акции на бирже.

А если этого нельзя сделать, потому что иностранцы не будут иметь право их купить, то тогда они останутся навечно акционерами "Яндекса", в чем они не заинтересованы».

Зарубежные инвесторы уже получили сигнал: владеть долей в российских компаниях небезопасно. Закручивание гаек может затормозить развитие информационной отрасли, на которую, кстати, делает ставку высшее руководство страны, говорит бизнес-ангел, основатель и управляющий партнер AltaIR Capital Игорь Рябенький. Также, вероятно, интернет-компаниям придется уйти с иностранных бирж. «Мы говорим про Mail.r u Group и "Яндекс" — это две публичные компании, и они торгуются не в России. Соответственно, конечно, это понижает привлекательность российских ресурсов, будет только дальше падать капитализация. Венчурному рынку от этого хорошо не будет»,— заявил Рябенький.

Законопроект о значимых инфоресурсах может привести к дискриминации российских компаний и к тому же обрушить рынок «больших данных», заявили “Ъ FM” в «МегаФоне». Но зато, по мнению директора Центра политического анализа Павла Данилина, он позволит государству взять под контроль российские IT-компании: «Мир становится трансграничным, и потоки информации тоже становятся трансграничными. В нашем русскоязычном сегменте они должны быть управляемы. Контроль над "Яндексом", Mail.ru Group и еще рядом IT-компаний, безусловно, должен быть в руках если не государства, то российских резидентов. Или, если не говорить о контроле со стороны государства, то должна быть подконтрольность государству владельцев».

В «Яндексе» отметили, что принятие законопроекта отразится и на конечных пользователях, правда, не пояснили, как именно. Эксперты говорят, что иностранные инвесторы не хотят приобретать акции российских компаний с госучастием. Это хорошо было видно в октябре прошлого года, когда СМИ сообщили, что Сбербанк планирует купить не менее 30% того же «Яндекса». Быстрое опровержение главы банка Германа Грефа не помогло — акции интернет-компании на бирже NASDAQ упали почти на 18%. А по итогам двух дней компания подешевела почти на $3 млрд. «Ведомости» тогда писали, что Сбербанк таким образом хотел спасти «Яндекс» от прямого госконтроля.

По данным СМИ, законопроект о значимых инфоресурсах внесли в Госдуму без консультаций с правительством и должной экспертизы со стороны профессионального сообщества и Минкомсвязи.