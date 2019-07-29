Объем выдачи кредитов жителям Челябинской области вырос на 5%

Во втором квартале этого года банки выдали жителям Челябинской области 240 тыс. кредитов разных видов на сумму 46 млрд руб. По этому показателю регион оказался на восьмом месте в топ-10 наиболее кредитно-активных субъектов РФ, сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОБК). По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, объем выдачи новых кредитов в Челябинской области вырос на 5%, количество – на 9%.

Наибольший прирост по объемам зафиксирован в сегменте кредитных карт – 5,7 млрд руб., что на 255 больше чем годом ранее. Их количество выросло на 8%, до 83,5 тыс., а средний размер кредита на 16%,до 69 тыс. руб. Значительный рост отмечен в сегменте POS-кредитов: на 20% по объемам (1,1 млрд руб.) и 16% по количеству (38,5 тыс.). Кредитов наличными выдано 105,1 тыс. на 24,5 млрд руб., что на 12% и 16% соответственно больше чем годом ранее. Количество автокредитов сократилось на 3% (5,5 тыс.), но объем увеличился на 6%, до 4 млрд руб.

На рынке ипотечного кредитования зафиксировано падение: всего за второй квартал выдано 6,3 тыс. почти на 10 млрд руб., что на 24% и 14% меньше аналогичного уровня прошлого года соответственно. Средний размер займа вырос на 13% до 1,57 млн руб.