УФАС проверит закупочную политику «Башфармации»

Башкирское УФАС возбудило дело по признакам нарушения ФЗ «О защите конкуренции» в отношении ГУП «Башфармация». В антимонопольном ведомстве намерены определить соответствие федеральному закону №223 «О закупках товаров, работ, услуг…» положения о закупках, утвержденного предприятием в мае 2019 года.

Глава 9 положения позволяет «Башфармации» закупать товары и услуги у единственного поставщика в 36 случаях. В документе прописано, что при выборе поставщика, подрядчика или исполнителя заказчик руководствуется собственными предпочтениями в отношении такого выбора, не обязан запрашивать коммерческие предложения у потенциальных контрагентов. Положение о закупках позволяет «Башфармации» закупать у единственного поставщика не только такие услуги, как ремонт помещений и зданий, охрана, аттестация работников, заправка автомобилей, покупка и аренда недвижимости, страховые и банковские услуги, но и такие крупные закупки как поставка товаров, в том числе лекарств, для собственной розничной сети аптек и оптик.

УФАС, ссылаясь на обзор судебной практики по вопросам применения ФЗ-223, утвержденный президиумом Верховного суда РФ в мае 2018 года, отмечает, что в положении о закупках должны быть прописаны ограничения для применения закупок у единственного поставщика. Такая практика может быть эффективной только на низкоконкурентных рынках, отмечает ведомство. Положение о закупках «Башфармации», позволяющее заключать контракты с единственным поставщиком независимо от конкурентности рынка, «приводит к дискриминации, отсутствию равноправия, необоснованному ограничению конкуренции», полагают в УФАС. В этом случае также нельзя говорить об экономически эффективном расходовании денежных средств, отмечается в приказе управления.

Рассмотрение дела назначено на 27 августа. ГУП «Башфармация» должно предоставить УФАС документы о закупках у единственного поставщика за 2018-2019 годы, указав, предусматривали ли такие контракты их исполнение на субподряде, каким образом выбиралось лицо для заключения контракта, направлялись ли предложения другим поставщикам. Также «Башфармация» должна предоставить переписку с поставщиками.

Весной Контрольно-счетная палата Башкирии КСП сообщала, что «Башфармация» проводила на неконкурентных условиях от 86 до 99% закупок.

«Башфармация» — крупнейшая розничная сеть аптек в республике. Развивает бренд «Госаптека», под которым работает 141 аптека и 163 аптечных пункта, а также сеть из 18 оптик.

Ирина Самойлова