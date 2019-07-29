ФК «Краснодар» получил разрешение на наем 10 иностранцев в 2020 году

Краевая межведомственная комиссия по вопросам привлечения и использования иностранных работников одобрила заявку футбольного клуба «Краснодар» по замещению вакантных и создаваемых рабочих мест иностранной рабочей силой в 2020 году. В заявке значилось 10 рабочих мест, она одобрена в полном объеме, соответствующее решение комиссии опубликовано на официальном сайте администрации Кубани.

Вместе с ФК «Кубань» также заявку подала новороссийская компания «ВелесстройМонтаж». Последняя в частности указала в заявке потребность в 315 рабочих, комиссия одобрила ей наем 290 иностранных работников.

Андрей Ульченко