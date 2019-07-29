Отозвана лицензия у нижегородского банка «Ассоциация»

По приказу ЦБ РФ с 29 июля отозвана лицензия у АО Коммерческий банк «Ассоциация». Полномочия менеджмента приостановлены, с утра в банке работают представители временной администрации Центробанка, ее руководителем назначен Артем Вилков, консультант из Волго-Вятского управления ЦБ РФ.

По официальной информации регулятора, на счетах "Ассоциации" в иностранном банке ЦБ обнаружил отсутствие 3,8 млрд руб., что более чем в два раза превышает величину собственных средств нижегородского банка. Руководство "Ассоциации" это признало, но не смогло исполнить требование ЦБ о формировании 100% резервов на возможные потери. "Согласно представленной банком отчетности его капитал полностью утрачен", — поясняют в пресс-службе регулятора. Там также указывают, что нижегородской банк в течение последнего года неоднократно получал предписания ЦБ, в том числе регулятор ограничивал привлечение "Ассоциацией" средств физлиц. Информацию с признаками уголовных преступлений ЦБ обещает направить в правоохранительные органы.

Туда обратилось и собственно руководство КБ "Ассоциация". Как говорится в официальном сообщении банка, его менеджмент вместе с Банком России вскрыл "факт мошеннических действий со стороны сотрудника казначейства банка, который умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT": "К сотруднику банка, совершившему противоправные действия, приняты все предусмотренные законодательством меры. Банком направлено соответствующее заявление в правоохранительные органы, ведется расследование. К сожалению, нам не удалось стабилизировать ситуацию в установленные регулятором сроки, вследствие чего у банка отозвана лицензия".

Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 12 августа. При этом заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться ими в течение всего периода ликвидации банка, который составляет не менее года. По закону сумма возмещения каждому клиенту составит 100% от всех его вкладов, но не более 1,4 млн руб.

В "Ассоциации" при этом подчеркивают, что "акционеры банка предпринимают все возможные усилия" и ищут средства для покрытия потерь вкладчиков даже сверх застрахованных государством 1,4 млн руб.: "В настоящий момент аккумулируются дополнительные денежные средства, в том числе и за счет кредитных реcурсов, привлекаемых основными акционерами банка для обеспечения расчётов с клиентами, чьи остатки на счетах в банке превышают 1,4 млн руб.".

Иван Сергеев