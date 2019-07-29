Желание участвовать в кадровом проекте «Команда Челябинской области» выразили 2,8 тысячи человек

Завершился прием заявок на участие в проекте «Команда Челябинской области», цель которого – отбор перспективных кадров для формирования управленческого резерва для региональных органов власти. Как сообщает пресс-служба правительства области, поступило 2846 заявок, большинство анкет прислали жители Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Озерска, Копейска и Миасса. Почти все остальные муниципальные образования региона также представлены. Нашлись также претенденты из других регионов России и Казахстана.

Помимо регистрации, участникам отбора на первом этапе нужно было создать видеопрезентацию и пройти общее тестирование. Результаты прохождения этого этапа конкурсантам отправят не позднее 1 августа. После этого начнется второй, очный тур, предусматривающий оценку личностных и профессиональных качеств кандидатов в форме психологического тестирования. Затем конкурсанты будут проходить собеседование с членами экспертных групп.