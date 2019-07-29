Отгрузка промпредприятий Удмуртии по итогам полугодия увеличилась на 7,3%

За первое полугодие 2019 года промышленные предприятия Удмуртии отгрузили товаров собственного производства на 309,9 млрд руб. Это на 7,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу минпромторга региона.

«Существенную долю в объеме отгруженных товаров промышленными предприятиями занимают обрабатывающие производства - 52%. Ими отгружено товаров на 161,5 млрд рублей — 108,3% к аналогичному периоду прошлого года»,— говорится в сообщении. Также значительный рост отгрузки отметили в производстве прочих транспортных средств, машин и оборудования, готовых металлических изделий и в обработке древесины и производстве изделий из дерева — 54,2%, 41,3%, 34,8% и 27,8% соответственно.