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Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ   |  купить фото

Челябинск вошел в пятерку самых «неспящих» городов России

Сервис заказа такси Uber Russia составил рейтинг самых «неспящих» городов России. Критерием оценки было количество поездок с полуночи до шести утра, совершенных в июне. Челябинск занял в этом списке четвертое место, опередив замкнувший топ-5 Санкт-Петербург.

Первое место в рейтинге занял Екатеринбург. Авторы исследования предположили, что это связано с прошедшим в городе музыкальным фестивалем Ural Music Night. На втором месте оказалась Москва, на третьем – Пермь.

В Челябинске, как и в Екатеринбурге, ночные поездки в среднем оказались почти на четверть длиннее, чем дневные. Выяснилось также, что ночью пассажиры предпочитают оплачивать заказы наличными.

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